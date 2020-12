Domenica Live, "lo accompagniamo alla morte": Iva Zanicchi, la terrificante telefonata ricevuta dei medici

14 dicembre 2020 a

a

a

Straziata dal dolore, Iva Zanicchi, che non riesce a superare la morte del fratello, che considerava come un figlio. Cardiopatico e dunque più esposto al coronavirus, Antonio se ne è andato qualche settimana fa. Ma Iva soffre soprattutto per come se ne è andato: solo, senza l'affetto dei suoi cari, come ogni malato Covid. E la Zanicchi torna sul dramma a Domenica Live, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, dove si spende in un appello: "Dovete permettere una persona accanto a chi sta morendo. Questa è disumanità. Queste sono cose da medioevo, da secoli oscuri. Finché avrò fiato, e finché ci sarà il Covid, io combatterò. E’ un supplizio e una pena che non si rimargina", tuona Iva Zanicchi. Dunque, dopo aver raccontato i dettagli relativi alla morte di Antonio, ha aggiunto: "Non riesco ad elaborare questo lutto". I fratelli erano ricoverati al medesimo ospedale e la Zanicchi, due giorni dopo essere stata dimessa, ha ricevuto la telefonata dei medici che le dissero che Antonio andava accompagnato verso la morte. Una telefonata che, ovviamente, la ha sconvolta.

"Quanto te ne danno?”. Gerry e il racconto da brividi sul ricovero: dal letto di ospedale questi messaggi

"Lui la portava sempre, non è servita a nulla". Iva Zanicchi disperata per il fratello: Covid e mascherina, cosa non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.