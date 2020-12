L'Aria che Tira, la rabbia di un ristoratore romano: "Potenza di fuoco mai arrivata, dicono un sacco di pa***"

14 dicembre 2020 a

a

a

"La potenza di fuoco non è mai arrivata, ci dicono un sacco di pa**e". E' questa la testimonianza di Massimiliano Marucci, titolare di un ristorante all'Aventino a Roma. Ospite di Myrta Merlino a L'Aria che Tira su La7, l'uomo si è scagliato contro il governo: "Questi famosi tecnici non hanno mai lavorato in vita loro, non sanno neanche cosa significa fare il ristoratore. Queste sono persone che la terza elementare non l’hanno passata, non sono mai usciti di casa". Alla domanda della conduttrice, che gli ha chiesto quanto avesse ricevuto finora in termini di ristori, Marucci ha risposto affranto: "Il 3% del mio fatturato, cioè 25mila euro a fondo perduto e poi altri 26mila, diviso 9 mesi ovviamente". Una cifra che però non lo aiuta: "Proprio perché siamo all’Aventino, centro storico, io pago l’affitto doppio rispetto a un locale normale".

"Quella folla c'è per un solo motivo". Punto e stop: Myrta Merlino svela i deliri di un governo che non ci capisce più niente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.