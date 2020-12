È sempre mezzogiorno, pazzesca confessione di Antonella Clerici su Enrico Mentana: "Io avevo 28 anni, lui 35". Ciò che non sapevamo

14 dicembre 2020 a

a

a

A È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, niente di meno di Enrico Mentana. Per l'occasione la conduttrice ha svelato un retroscena inedito sul rapporto con il direttore del Tg La7. I due infatti a inizio carriera hanno lavorato insieme: "Io avevo 28 anni lui 35 - ha spiegato la Clerici - non sarei qui se non ci fosse stato lui che ha creduto in me, eravamo due ragazzi”.

"Sono in ansia". Rita Dalla Chiesa, la dolorosa confessione alla Clerici a È sempre mezzogiorno

Non solo, perché la conduttrice si è lasciata andare anche a un aneddoto divertente sull'amico Mentana: "Ricordo sempre che mi ero persa per Roma agli inizi della mia carriera, io ero una provinciale. Enrico Mentana è venuto a recuperarmi con la vespa! È stato il nostro momento 30 anni fa!”. Un ricordo divertente che Mentana ha commentato soffermandosi sulle sue scelte professionali: “Sono stato abbastanza rettilineo, se dovessi dire di essere io l’artefice dei passaggi direi una mezza verità. Uno va dove viene apprezzato e lascia situazioni in cui la conflittualità si fa troppo alta". Una scelta azzeccata, visti i grandi successi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.