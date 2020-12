Grande Fratello Vip, "cedere carnalmente". Antonella Elia sconvolge la casa: la regia non stacca, gelo totale

15 dicembre 2020 a

Grosso imbarazzo in diretta al Grande Fratello Vip su Canale 5. "Merito" di Antonella Elia che interrompe Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, protagonisti di un confronto a distanza. I due amici si scambiano carinerie reciproche: "La luce non si è spenta quando è uscito dalla casa", ammette Zorzi, che aveva confessato di provare qualcosa in più di un'amicizia per Oppini.

Il figlio di Alba Parietti va al di là degli steccati e si dimostra molto maturo: "Il mio amore per Tommaso è quello che provo per i miei amici più cari". E qui interviene la Elia a gamba tesa: "Non è che sei scappato dalla casa perché stavi per cedere carnalmente a Tommaso?". Oppini è interdetto, Zorzi sbianca e si copre il volto con le mani, prontamente inquadrato dalla regia. Poi Francesco riprende la situazione in mano e la chiude con classe. "L'amicizia va coltivata, come l’amore, per tutta la vita".

