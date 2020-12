Grande Fratello Vip, "perché non li ho salutati". Addio traumatico di Francesco Oppini, la dolorosa confessione

Francesco Fredella 11 dicembre 2020 a

La sua vita è cambiata. Adesso Francesco Oppini deve fare i conti con selfie (a distanza sociale e mascherina), like a pioggia dei fan e gruppi social. Tutta "colpa" del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 da cui è da poco uscito per una scelta personale. E a Casa Chi, il format sui social di Alfonso Signorini, Oppini torna a parlare. “Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto. Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommaso Zorzi, vedevo che c’era una sofferenza - rimarc Oppini -. Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente”, svela. Ora ha ricominciato a vendere auto (la sua attività principale) occupandosi anche delle telecronache della Juve. Ma Oppini jr ha le idee chiare sul GfVip: “Secondo me vince Tommaso Zorzi. Se te ne devo dire un secondo allora vado con Stefania Orlando”. Le sue parole non lasciano spazio a doppie interpretazioni.

