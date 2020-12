Grande Fratello Vip, "ma come si è conciata?". Sonia Lorenzini, un massacro in tempo reale

15 dicembre 2020 a

Sonia Lorenzini ha dei look al Grande Fratello Vip che fanno sempre discutere. Ancora una volta nel vestirsi si è ispirata a Chiara Ferragni. Dopo aver sfoggiato per l’ingresso nella Casa un abito di The Attico indossato dalla Ferragni nel 2018, per la puntata del 14 dicembre la Lorenzini ha scelto un look simile alla Ferragni scelto due anni fa. Infatti nell'ultima del Gf Vip la Lorenzini ha indossato un abito dello stilista Pierre Balmain color corda. Vestito indossato dalla Ferragni proprio nel 2018.

La scelta di Sonia Lorenzini non è però piaciuta ai telespettatori del Grande Fratello Vip. E sui social network si sono sprecate gli attacchi nei confronti dell'ex concorrente di Uomini e Donne. "Qualcuno dica a Sonia Lorenzini che non è Chiara Ferragni, inutile che copia il suo look: già sono due gli abiti che cerca di copiargli ovviamente con scarsi risultati”, hanno scritto su Twitter. “Poraccitudine has no limits”, ha postato un altro utente.

