Mattino 5, la mossa di Pier Silvio? Federica Panicucci: "L'azienda me lo ha dimostrato"

Federica Panicucci continua a condurre con successo Mattino 5 e intanto si prepara all’evento che andrà in onda il 24 dicembre su Canale 5. Di questo e altro ha parlato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. “L’azienda ha dimostrato di esserci”, ha dichiarato orgogliosa la Panicucci sulla gestione Mediaset di Pier Silvio Berlusconi. “Vogliamo offrire una serata in cui si possa tirare il fiato e staccare”, ha aggiunto la conduttrice che ha sottolineato come questo anno sia stato difficile per tutti: “Ci è stata sbattuta in faccia la nostra precarietà e l’incertezza sul futuro. Sono un’ottimista per natura e spero che il 2021 sia migliore per tutti”. Infine la Panicucci non ha nascosto che proverà grande emozione nel condurre questa edizione particolare del concerto di Natale che andrà in onda su Canale 5: “Sono certa che il sentimento di unione e vicinanza tipici del Natale ci darà forza”.

