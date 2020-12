Grande Fratello Vip, "ecco cosa mi ha scritto Elisabetta Gregoraci": l'ex di Pretelli vuota il sacco, inimmaginabile

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

Complicità tra donne. E adesso non c’è più bisogno di sollevare inutili polemiche. Perché l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli racconta sui social di aver sentito Elisabetta Gregoraci dopo che quest'ultima ha lasciato il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Mi ha scritto - rivela su Instagram -. Non era dovuto ne molto meno scontato. E’ stato un meraviglioso momento di complicità fra donne, quella famosa solidarietà femminile di cui tutti parlano ma pochissimi mettono in pratica”, scrive Adriana Romeo. “E’ stata di una carineria e una dolcezza disarmante. Non davanti alle telecamere, ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto (...). Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Mi sei piaciuta subito”, conclude la ex compagna di Pierpaolo Pretelli. Punto. Adesso tutto arriva ai titoli di coda: un’amicizia speciale, quella tra l’ex velino di “Striscia la notizia” e l’ex di Briatore. Nulla di più.

