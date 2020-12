Grande Fratello Vip, chi piazzano di fronte a Elisabetta Gregoraci: mossa pericolosissima, qui crolla tutto

14 dicembre 2020 a

Nuovo "chiarimento" al Grande Fratello Vip su Canale 5 tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. O forse sarebbe meglio dire "rissa", vista la tensione altissima registrata venerdì sera al reality condotto da Alfonso Signorini. La Gregoraci ha contestato a Pretelli una frase sfuggita all'ex velino di Striscia la notizia sul suo essere finalmente "libero da condizionamenti" dopo l'uscita della ex di Flavio Briatore. Elisabetta non l'ha presa bene e c'è chi parla, tra i telespettatori, anche di una punta di gelosia per l'improvvisa intimità raggiunta tra il suo "amico speciale" Pierpaolo e Giulia Salemi.

“Hai dimenticato quel biglietto? L'ho trovato in albergo”. GF Vip, Gregoraci mai così nervosa: con l'ex velino finisce nel peggiore dei modi

Secondo indiscrezioni, Signorini metterà nuovamente l'uno di fronte all'altro la Gregoraci e Pretelli, ma stavolta dentro le mura della casa. Elisabetta potrebbe essere spedita in cortile per proseguire la (accesa) discussione. "Sono molto felice se stai bene - gli aveva rinfacciato - però il giorno dopo mi è sembrato un po' strano. Sono uscita lunedì oggi è venerdì. Hai fatto un po' la vittima in questo periodo".

