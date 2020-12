Elisabetta Gregoraci, l'ex Mino Magli dalla D'Urso tira fuori "la prova": "Questa foto, ora capite?"

Francesco Fredella 14 dicembre 2020 a

Nemmeno dopo l’avvertimento di Elisabetta Gregoraci, che a Verissimo dice di aver dato mandato ai propri avvocati per le querele, Mino Magli molla il colpo. Lui, presunto ex fidanzato della Gregoraci, torna a parlare dopo essere stato alla ribalta solo per aver rilasciato dichiarazioni forse poco attendibili sul contro dell’ex di Briatore.



“Posso battere le mani ad Elisabetta Gregoraci per ciò che ha detto al GF? Io conosco la famiglia di questa donna in virtù del rapporto che avevo con lei. Ho conosciuto la famiglia poco, una sola volta il padre. Io le pizze le ho portate a casa di Elisabetta a Roma e non ho mai chiamato i fotografi. Lei dice che mi vendevo per 2€, ma è assurdo. Questa è una cosa assurda. I fotogrtafi c’erano, è vero, ma non li avevo avvisati io. Non ci hanno ripreso solo sotto casa, ma anche altrove“, racconta a Live. “Voglio un confronto”, dice. Anzi preferisce la tv ad una chiarimento magari al telefono. Non è che, per caso, si è innamorato del tubo catodico?’

Poi continua a rincarare la dose: “Chiarisco una prova molto importante. Ci fu un paparazzo che nel 2006 ci fotografò, mentre andavo, lui mi riconobbe mentre andavo a Buona Domenica, il 7 gennaio 2007. Me lo ricordo bene perché era ospite la Tatangelo. Lui riconobbe la macchina perché un anno prima aveva fatto una foto a me ed Elisabetta Gregroaci. Una foto, quindi capite adesso?!. Dopo che mi ha visto entrare quella domenica a Buona Domenica c’è stato dietro”.

