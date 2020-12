All Together Now, l'aneddoto di Eki su Michelle Hunziker: "Nervoso per la lingua, ma lei...". La verità, dietro le quinte

15 dicembre 2020 a

Ora che All Together Now è terminato, il vincitore del programma di Canale 5, Eki, si lascia andare a qualche confessione sui protagonisti dello show, Michelle Hunziker e J-Ax. L'artista di strada ha detto la sua in un'intervista a SuperGuidaTv, dove riferendosi ai due ha premesso: "Sono stati entrambi dei padroni di casa meravigliosi". Dunque, su J-Ax: "Pretendeva molto da me e nel modo giusto mi ha spronato a fare sempre meglio". Poi, l'aneddoto toccante su Michelle Hunziker: "Mi ha messo sempre a mio agio perché ero un po’ nervoso per la lingua anche se ultimamente ho fatto dei progressi", ha svelato Eki. Insomma, con la conduttrice svizzera ha avuto un rapporto speciale.

