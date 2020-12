Tg1, inconveniente tecnico: occhio alla conduttrice, avete notato nulla di strano?

16 dicembre 2020 a

a

a

Un problema tecnico ha colpito il Tg1. A pochi minuti dalla diretta delle 20 del 15 dicembre, la conduttrice Emma D’Aquino è stata costretta a cambiare le inquadrature del notiziario, dovendo adeguarsi a una nuova inquadratura, non frontale come quella tradizionale a cui i telespettatori sono abituati, ma leggermente laterale. A riportarlo è TvBlog che parla di un errore che ha obbligato a una maggiore staticità. Il problemino tecnico ha comportato una novità anche nei collegamenti. Questi ultimi infatti sono stati frazionati in un modo del tutto inusuale. Insomma, un'edizione tutta speciale che non ha messo comunque in difficoltà la giornalista.

Papa Francesco, "sorpresa" a Piazza di Spagna? Un'ora dopo, impensabile disastro del Tg1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.