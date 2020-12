The Voice Senior, la confessione di Jasmine Carrisi: "Perché non lo voglio fare", il ruolo di papà Al Bano

Francesco Fredella 16 dicembre 2020 a

“Voglio ascoltare gli altri, non mi va di prendere il sopravvento. Più che parlare tanto voglio imparare a seguire quello che dicono gli altri giudici“: Jasmine Carrisi si racconta a Tv sorrisi e canzoni. Lo fa parlando dell’ultima esperienza in tv a The voice senior, dove sta spopolando e sta piacendo al pubblico a casa. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso potrebbe presto ritornare in tv, dopo l’esperienza con Antonella Clerici (che l’ha voluta fortemente). Il suo sogno resta la musica: il singolo Ego, infatti, continua ad essere uno dei brani più ascoltati.

“A The Voice Of Italy c’era stata l’esperienza simpatica di Roby Facchinetti e suo figlio Francesco ed è stata la stessa produzione a chiedere a mio padre se avesse voglia di coinvolgermi - dice Jasmine al settimanale -. Io non ci ho pensato due volte, anche perché ho sempre seguito The Voice, amo quel genere di programmi. Se io parteciperei ad un talent? No, in quel caso il cognome che porto sarebbe troppo ingombrante. Fra me e mio padre c’è molta intesa, anche se nella vita privata ci punzecchiamo spesso”. Ma nella vita di Jasmine c’è in cantiere il trasferimento a Milano per motivi di studio. La Carrisi, infatti, si è iscritta all’università che sta frequentando con la didattica a distanza (per adesso).

