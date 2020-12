Grande Fratello Vip, voci impensabili: "Impossibile, lo escludo", scende in campo Alfonso Signorini

Francesco Fredella 16 dicembre 2020 a

“Il Grande Fratello Vip fino a marzo? No, lo escludo”: a Casa Chi Alfonso Signorini torna a fare chiarezza dopo le voci su un possibile prolungamento del reality di Canale 5. Un’ipotesi molto remota, impossibile, che il conduttore esclude categoricamente. Infatti, questa edizione del GfVip è la più lunga di sempre con altri due mesi di diretta per i vipponi. Molti innesti tra i concorrenti con un bagno di share che nell’ultima puntata ha lasciato tutti senza parole. Quel 20% di share ha fatto superare anche Rai 1.

Signorini, sempre durante Casa Chi, parla di Stefania Orlando così: “Adesso comincia a tirare fuori la sua vera natura. E’ una grandissima protagonista e quindi ne vedremo delle belle. Anche con Samantha De Grenet, perché ci sono delle ruggini”. E su Cristiano Malgioglio, in assoluto la star di questo reality, dice: “A dire io piglio e me ne vado sono capaci tutti ma non è nello spirito del Grande Fratello. Dovrebbe spogliarsi dei suoi paletti”. Di tempo ce n’è ancora: il GfVip finirà a febbraio passando il testimone a L’Isola dei famosi.

