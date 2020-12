Claudia Fusani e Alessandra Todde, rissa a Coffee Break: "Cosa avete fatto?", "Basta sparare". Poi lo scontro trascende

16 dicembre 2020 a

Scintille a Coffee Break su La7. Protagoniste del botta e risposta Claudia Fusani e Alessandra Todde. A iniziare è la giornalista che esterna tutto il suo dissenso nei confronti del Movimento 5 Stelle. Il motivo? Troppi dossier aperti. "Non siete ancora riusciti ad aprire i cantieri che dovevano essere aperti con il decreto Semplificazione approvato dal suo governo perché non vi mettete d'accordo sui commissari". Chiamata in causa la grillina non attende prima di rispondere: "Possiamo focalizzarci sulle cose fatte". "Ma questa è politica non polemica. Mi dica cosa avete fatto allora", controbatte la Fusani visibilmente spazientita. "Per favore - implora la Todde arrampicandosi sugli specchi - focalizziamoci sulle cose che il governo ha fatto".

Ma l'insistenza della Fusani non finisce qui e nel salotto di Andrea Pancani chiede cosa abbia fatto l'esecutivo fino ad oggi. Una bella domanda, tanto che la pentastellata non sa cosa dire: "Non si può sparare addosso". Un'uscita che la giornalista non prende bene: "No, a me questi termini non piacciono. Io esercito il mio diritto di critica ma non sparo addosso a nessuno. Chiaro questo?".

