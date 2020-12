L'Eredità, Flavio Insinna: “Grandissima sorpresa”, chi va a trovarlo nello studio di Rai1

16 dicembre 2020 a

La puntata de L’Eredità di mercoledì 16 dicembre si è aperta con un’anteprima leggermente diversa dal solito. Flavio Insinna è infatti apparso particolarmente emozionato nell’annunciare una “grandissima e fantastica sorpresa: è venuta a trovarci Marika Pane, professore associato di neuropsichiatria infantile all’Università Cattolica”. Poi il conduttore di Rai1 ha ceduto la parola all’ospite che, dal centro dello studio, ha invitato i telespettatori a sostenere la maratona Telethon: “Grazie a tutti per il supporto che ci date. Abbiamo bisogno di voi, siamo in un momento storico difficile. C’è tanta fatica e molta preoccupazione, ma la ricerca non va dimenticata. Anche per la ricerca questo momento storico è molto importante”.

