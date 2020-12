Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: "Vai in giro con quel testa di c***”, il raptus sul ‘fidanzato' di mamma Parietti

17 dicembre 2020 a

Le Iene sono pronte a mandare in onda uno scherzo realizzato ai danni di Alba Parietti, ovviamente con la complicità di Francesco Oppini, che è da poco uscito volontariamente dal Grande Fratello Vip per tornare a casa dalla sua fidanzata. Dopo quasi tre mesi, il figlio della Parietti ha quindi abbandonato il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, nonostante fosse uno dei personaggi più amati e interessanti di questa edizione. “Il vero motivo per cui Francesco ha lasciato la casa del GF Vip è il ‘fidanzato’ di mamma Alba? Non perdetevi lo scherzo”, è il messaggio lanciato da Le Iene per promuovere la puntata di giovedì 17 dicembre, che andrà in onda a partire dalle 21.10 su Italia1. Nelle anticipazioni si vede Oppini furioso prima di partire per il GF Vip: “Io devo andar via tre mesi, ma se so che vai in giro con un testa di c*** così io non parto più. Questo è un cogl*** finito montato. Se succede qualcosa non rompermi le p***”.

