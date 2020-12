Oggi è un altro giorno, sfuriata di Serena Bortone contro lo staff Rai: la Marini interdetta

17 dicembre 2020 a

Serena Bortone ha perso la pazienza. A Oggi è un altro giorno la conduttrice è stata costretta a rimproverare lo staff. Mentre la Bortone intervistava Valeria Marini, da dietro le quinti si udiva parlare. Un fatto poco piacevole per la conduttrice di Rai 1, tanto che ha dovuto interrompere tutto per ammonire: “Fate un po’ di silenzio! Amici, non è educato, scusate. Vi voglio bene ma non si chiacchiera in studio, dai”, ha commentato la giornalista senza dimenticare il sorriso.

Poi una volta indisturbata la showgirl ha continuato la sua risposta, lasciandosi andare anche a diversi commenti rivolti alla Bortone. “Tu - le ha confessato - hai la capacità di mettere molto a proprio agio. È come chiacchierare con un’amica”.

