Otto e Mezzo, scontro Travaglio-Calenda: "Un Paese di dementi", "Balla clamorosa"

Botta e risposta a Otto e Mezzo. Su La7 Marco Travaglio e Carlo Calenda non se le mandano a dire. Il leader di Azione, in studio con Lilli Gruber, fa innervosire Marco Travaglio impegnato a difendere il governo guidato da Giuseppe Conte. "Io ho dimostrato il tasso di letalità". Calenda ha infatti dimostrato con dati alla mano che il nostro Paese è stato pessimo nel gestire l'emergenza coronavirus. Immediata la reazione di Travaglio visibilmente innervosito: "Basta dire che moriremo tutti, siamo un Paese di dementi che hanno affidato tutto alle Regioni".

Una dichiarazione che vede l'ex piddino dalla parte opposta: "Mi faccia finire, è una balla clamorosa. Il tasso di differenza demografica secondo lei è il 50 per cento?". Zero risposte. "Ah e allora", ha concluso Calenda. A quel punto a Travaglio non resta che cambiare argomento e passare all'ipotesi Mario Draghi premier.

