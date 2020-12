Striscia la Notizia, "Elisa Isoardi scaricata in diretta tv. Sconcertante": come beccano il suo uomo, ma davvero?

18 dicembre 2020 a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce, ancora, Elisa Isoardi, che si aggiudica il primo posto di "Spetteguless", la consueta rubrica del tg satirico di Canale 5, proposta nella puntata di giovedì 17 dicembre. Primo posto dovuto a un'ospitata della meravigliosa Elisa a Da noi a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini su Rai 1, dove si è palesata insieme alla sua ultima fiamma, Raimondo Todaro, il ballerino conosciuto a Ballando con le Stelle. E quest'ultimo, in diretta tv, ha fatto il farfallone con la Fialdini. "Una sconcertante rivelazione sulla Isoardi. Il presunto amante la sta scaricando, e da bravo ballerino lo fa in punta di piedi", spiega la voce fuori campo di Iacchetti. E così ecco le immagini, con Todaro che si rivolge alla Fialdini: "Hai mai pensato di fare la concorrente di Ballando con le Stelle e, dato che ci siamo, ti andrebbe di partecipare con quel manzo che ha ballato con la Isoardi?". Ed Elisa, da par suo, chiosa: "Con le altre non te lo perdonerei ma con Francesca va bene".

Striscia, "Spetteguless" su Elisa Isoardi: il video

