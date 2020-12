Porta a Porta, Bruno Vespa furibondo massacra Amadeus: "Deve essere una roba importantissima", clamoroso in Rai

Francesco Fredella 18 dicembre 2020 a

Bruno Vespa sbotta contro Amadeus. Porta a porta va in onda all’1 di notte. Tardissimo. Il conduttore è nero, non tollera che lo show di Rai 1 dal Casinò di Sanremo tolga spazio al suo Porta a Porta. E dice, ad inizio puntata: “Devo scusarmi con il pubblico di Porta a Porta perché questo programma spesso va in onda molto tardi e spesso qualcuno se ne lamenta, ma ci sono programmi più importanti del nostro che finiscono tardi e ce ne facciamo una ragione. Il programma che ci ha preceduto stasera doveva essere di importanza eccezionale perché ci ha spinto fino a quest’ora. Vi chiedo quindi scusa se c’ha spinto ad un’ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda sempre tardi”. Terremoto dopo questa frase di Vespa? Amadeus, prima di lanciargli la linea, chiede scusa per il ritardo. Un gesto elegante e comprensibile, vista la caratura della prima serata di Rai 1. Ma Vespa sembra nero e spara la cannonata alle primissime battute del programma.

