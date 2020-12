Detto Fatto, l'ultima puntata prima di Natale non va in onda. Stop per Bianca Guaccero: ecco cosa è successo

18 dicembre 2020 a

Detto Fatto non va in onda: l’ultima puntata prima dell’inizio delle vacanze natalizie è saltata. Il motivo? La trasmissione di Bianca Guaccero in onda su Rai 2 ha lasciato spazio all’informazione, trasmettendo prima il Question Time e poi Ore 14, il programma di Milo Infante. “Attenzione, comunicazione importante: oggi la grande famiglia di #dettofattorai non andrà in onda per lasciare spazio all’informazione”, è stato comunicato tramite i profili ufficiali sui social. Gli affezionati telespettatori, però, possono rimanere tranquilli: la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi verrà trasmessa lunedì prossimo, il 21 dicembre, per salutare e augurare Buon Natale al pubblico a casa. Durante quest’ultima puntata verranno mostrati diversi tutorial natalizi e poi come super ospite ci sarà Cristina D’Avena, oltre a tutti gli altri tutor e membri del cast come Jonathan Kashanian, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi ed Elisa D’ospina.

