L'eredità, Massimo Cannoletta svela il trucco: le risposte esatte sono merito di Insinna

“Provo per lui una una gratitudine infinita perché non mi mette mai in soggezione”. Massimo Cannoletta, super campione de L’Eredità con oltre 250mila euro in gettoni d’oro vinti, ha parlato del rapporto inaspettato che è venuto a crearsi con Flavio Insinna. Intervistato dal settimanale Gente, il concorrente del game show di Rai1 si è espresso così: “Se riesco a concentrarmi e a dare le risposte esatte lo devo a Insinna. Mi fa sentire a casa quando gioco, perciò ho la possibilità di lavorare a mente lucida. Se non fosse stato così probabilmente sarei stato eliminato già alla prima puntata”, ha ammesso Cannoletta forse con un eccesso di umiltà, dato che il grosso del “lavoro” per portare a casa il montepremi è tutto suo.

