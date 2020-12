Amici, "patologia da cavalli e asini": Lorella Cuccarini, altra bordata alla Celentano sull'allieva trattata male

18 dicembre 2020 a

Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano hanno idee opposte sugli allievi di Amici 20 e sulla danza. Oggi, durante il daytime Amici 20, la Cuccarini ha parlato con Rosa Di Grazia, una allieva dell'Academy: “Non so se hai capito bene di cosa si tratta”, ha detto Lorella all’allieva sul piede a rampino, “tra l’altro scopro che è una patologia dei cavalli e degli asini”. L'allieva, infatti dopo la scorsa puntata del sabato, aveva sofferto molto per le affermazioni della Celentano sul suo piede. L’approccio che Lorella Cuccarini ha con gli allievi di Amici 20 è il più apprezzato dal web. La Cuccarini ha esortato l’allieva a non farsi più prendere dal panico, come accaduto durante l’ultima esibizione. “Dobbiamo gestire questi momenti”, ha detto all’allieva che invece non è apprezzata dalla Celentano.

