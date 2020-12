La Vita in Diretta, "che cosa ti stavi toccando?": Andrea Delogu sorpresa da Matano, un gesto molto strano

18 dicembre 2020 a

Ospite a La vita in diretta Andrea Delogu che aveva condotto il programma in estate. La conduttrice si presenta con una stranezza, un dettaglio del proprio abbigliamento che ha destato la curiosità di Alberto Matano, il quale le ha detto: "Che stavi facendo con le scarpe, scusa?". La Delogu, infatti, stava trafficando con le dita sotto la suola dei stivali color argento proprio nel momento in cui il collega le passava la parola. Andrea Delogu, poi, ha spiegato il motivo di questo strano gesto: “Stavo staccando un pezzo di etichetta”. Recentemente dietro le quinte Andrea Delogu e Alberto Matano avevano scherzato sempre su un outfit della conduttrice. Matano aveva un girato un video dietro le quinte della trasmissione dove la Delogu si cambiava le calze. “Questo è il vero backstage. Vediamo cosa fa Andrea la rossa”, diceva Alberto Matano all’inizio del video in questione.

