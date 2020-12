Grande Fratello Vip, gaffe a microfono aperto di Alfonso Signorini: "Le te** della Gregoraci"

19 dicembre 2020 a

Una gaffe non voluta per Alfonso Signorini. La colpa? Tutta del microfono aperto. Nella puntata del Grande Fratello Vip del 18 dicembre le donne del programma di Canale 5 si sono esibite in un balletto natalizio. A seguire le ragazze nella casa, anche le ex concorrenti in studio. Mentre Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania, Guenda Goria e Selvaggia Roma si esibivano Signorini e Pupo hanno commentato quanto si trovavano davanti. Peccato però che i loro microfoni non erano affatto silenziati. Pupo ha infatti espresso il suo disappunto, anche se scherzando, sul modo di ballare di Myriam Catania: "Myriam Catania è inc..." (incapace) e poi Signorini: "Le te**e della Gregoraci le vedo in serio" (pericolo). Entrambe le frasi sono state spezzate dalla regia, che ha cercato di tamponare il danno. Troppo tardi.

