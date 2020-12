Lilli Gruber, lo smacco di Giuseppe Conte a favore di Enrico Mentana: "Persa un'occasione d'oro"

19 dicembre 2020 a

Stupore per la scelta di La7. Nella serata della conferenza stampa di Giuseppe Conte Enrico Mentana ha avuto la meglio su Lilli Gruber. Alle 21:17 del 18 dicembre la conduttrice di Otto e Mezzo si è congedata dai propri telespettatori, che hanno atteso le parole del premier mai arrivate. Queste ultime hanno infatti occupato la fascia dello speciale di Mentana. Una vera e propria "occasione d'oro persa", la definisce Tv Blog che ricorda come ieri sera la Gruber abbia preferito andare in onda in diretta e non perdersi l'annuncio del nuovo Dpcm. La Gruber, scrive il sito, in passato ha “bucato” molte volte la notizia a causa della registrata. Motivo questo per cui la conferenza sarebbe stata l'occasione perfetta per rifarsi. Peccato che all’ultimo Conte abbia graziato, con il suo ritardo, il direttore del Tg La7.

