Amici, Anna Pettinelli sbotta contro Arisa: "Un caso senza precedenti!"

Scintille ad Amici tra due professoresse di canto, Arisa e Anna Pettinelli. All’origine dello scontro l’allieva Arianna Gianfelici oggi in sfida. Quando la ragazza è stata chiamata al centro dello studio per iniziare la gara, è intervenuta Arisa – sua insegnante – per chiedere di giustificare Arianna e posticipare la sfida. A quel punto Anna Pettinelli si è infuriata e ha sbottato: “E’ un caso che non ha precedenti! Io non so se è previsto nel regolamento di Amici! Certo, se cominciamo a giustificare la gente non la finiamo più”. Nonostante questo, Arisa non ha fatto nessun passo indietro, anzi ha difeso la sua allieva, sostenendo ci siano stati continui attacchi contro di lei. “Per lei è stato un percorso altalenante - ha detto Arisa -. È stata messa in difficoltà. Io penso che sia una questione di accanimento”. Alla fine, nonostante la giustificazione della sua insegnante, Arianna Gianfelici ha deciso di fare ugualmente la sfida. E dopo aver cantato la Sera dei miracoli di Lucio Dalla, Arianna ha anche vinto, con grande commozione di Arisa. “Ancora una volta mi hai fatto accapponare la pelle”, ha detto la professoressa.

