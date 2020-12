Pier Silvio Berlusconi, "Mediaset non può permetterselo": salta Ilary Blasi? Una voce pesantissima

19 dicembre 2020 a

a

a

Per molti telespettatori di Mediaset inizia a essere un peccato che Ilary Blasi continui a rimanere in panchina. In particolare una lettrice del settimanale Nuovo ha scritto a Maurizio Costanzo, che nella sua rubrica ha affrontato l’argomento sulla moglie di Francesco Totti, che rischia di rimanere ferma ai box anche nella prossima stagione televisiva nel caso in cui dovesse saltare la messa in onda dell’Isola dei Famosi a causa del coronavirus. “Mediaset non può certo permettersi di perdere anche nel 2021 un pilastro dell’intrattenimento in prima serata, qualora dovesse saltare la prossima edizione dell’Isola”. Inoltre Costanzo ha avanzato l’ipotesi di far tornare la Blasi in prima serata su Canale 5 indipendentemente da quel reality: “Un’idea valida sarebbe quella di sostituire l’Isola con un reality più gestibile, magari un vecchio format sparito tipo La Fattoria”.

"La regina delle televendite". Ma davvero? Colpaccio-Ilary Blasi, ecco chi "trascina" in trasmissione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.