The Voice Senior, "Bambolina mia". Albano Carrisi si commuove con Jasmine

Un gesto tenerissimo, quello di Albano Carrisi. E anche il Leone di Cellino, dal cuore enorme, fa commuovere The Voice Senior su Rai1. Va in onda una clip su Jasmine ed Al Bano si "scioglie" dalla commozione. "Siamo due generazioni diverse, ma andiamo d’accordo", dice Jasmine. "Ogni tanto gli chiedo cosa significa un termine straniero, nuovo. E lei me lo spiega", rimarca Al Bano. E anche Antonella Clerici sorprende tutti quando dice: "Abbiamo visto crescere un bel rapporto genitoriale".

Per Al Bano The Voice Senior è un altro momento da incorniciare. "Sto scoprendo cose che non credevo e ci siamo avvicinati molto. Sta facendo bene i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, la studio più di quanto possa immaginare, sono un papà fortunato" racconta in un video-clip dedicato a Jasmine. Che sottolinea: Sono stata catapultata in questo programma e avevo paura di sbagliare, più che una figlia, qui mi sono sentita una nipotina".

