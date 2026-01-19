Al Bano Carrisi stronca Romina Power: "Meglio se sto zitto"

Più di una intervista: quello di Albano Carrisi sul Corriere della Sera è uno sfogo, lungo e durissimo. A 82 anni, la sua vita è ancora all'insegna di Felicità, come la hit mondiale incisa nel 1982. "Appena l’ho ascoltata chiamai il discografico Freddy Naggiar: 'Questa minimo vende un milione e mezzo di copie'. Siamo arrivati a oltre 20 milioni, ormai è un inno".

Alla faccia di Romina Power, ex moglie con cui faceva anche coppia artistica: "Non la volevo nemmeno incidere, la trovavo banale", ha spiegato qualche tempo fa l'americana ormai italiana d'adozione. Al Bano non pare averla presa benissimo: "Meglio se sto zitto". La critica di Romina "è come sputare nel piatto in cui mangi. Ci ha guadagnato bei soldi, grazie a me. Avercene, di canzoni così. Ed è tutto meno che banale: fu la mia risposta ai colleghi che, negli anni delle Br, ammiccavano a quello stato di cose".