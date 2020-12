CartaBianca, la cacciata di Mauro Corona stravolge la Rai: "Modulo da compilare e nuove regole", incubo a Viale Mazzini

21 dicembre 2020 a

Il caso Mauro Corona-CartaBianca ha lasciato il segno e strascichi in Rai. Della cacciata dalla trasmissione di Bianca Berlinguer su Rai 3 se ne continua a parlare: lei vorrebbe reintegrarlo ma il "no" di Franco Di Mare è perentorio. E questa vicenda, rivela Dagospia, starebbe cambiando molte cose a Viale Mazzini, dove "si corre ai ripari" dopo il caso Berlinguer-Corona. Che tipo di ripari? Presto detto. Il sito rivela che "interviste e ospitate dovranno essere comunicate almeno 72 ore prima e con tanto di modulo da compilare". E ancora, sarà necessario "attendere l'ok del direttore di rete, quello delle Risorse Umane e il terzo dal direttore editoriale dell'offerta informativa Giuseppina Paterniti. Chi non rispetta paga". Insomma, regole severissime per evitare situazioni analoghe. E chissà cosa ne pensano Corona e la Berlinguer...

