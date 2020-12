È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici spiazza Cristina D'Avena: "Pure lei che è negata come te"

22 dicembre 2020 a

a

a

Ospite a È sempre mezzogiorno Cristina D'Avena. La regina delle sigle dei cartoni animati - nella puntata del 22 dicembre del programma di Rai1 - ha ammesso ad Antonella Clerici di non essere un'ottima cuoca. Una rivelazione che ha dato il via libera all'ironia della conduttrice. Nello spiegare la ricetta del tiramisù, la Clerici ha tranquillizzato l'amica: “Lo sa fare anche mia sorella, che in cucina è negata come te!”.

"Clerici per un giorno". Loredana Bertè si sveglia così: Antonella che dice? | Guarda

Poi l'attenzione è passata alla carriera della cantante: “Sono un medico mancato […] Se a volte penso di conseguire la laurea? Si, lo faccio”, ha ammesso. per poi ricordare l'appuntamento sulla prima rete di Viale Mazzini in coppia con Paolo Belli per i due tradizionali spettacoli di Natale legati proprio allo Zecchino d’oro: "Giovedì andremo in onda alle 17.00, mentre venerdì saremo in video dalle 9.30 […] Sono molto contenta, per me è un vero e proprio ritorno a casa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.