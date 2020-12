Striscia la Notizia, "auto vendute ai clandestini": servizio-choc, truffa inquietante ai danni degli italiani

22 dicembre 2020 a

Striscia la Notizia si è occupato di un caso decisamente grave riguardante alcune auto vendute ai clandestini, che ovviamente non hanno diritto a possederne una. Il fattaccio è stato svelato da Luca Abete, uno degli inviati storici del tg satirico di Antonio Ricci: “Un nostro aggancio straniero - ha raccontato Abete avvalendosi del supporto delle immagini registrate di nascosto - ha incontrato quest’uomo che non si fa problemi a proporre subito un auto, anche se chi gliela chiede non ha il permesso di soggiorno”. E infatti dal servizio di Striscia si evince che il venditore mostra al clandestino un’auto con documenti intestati a nome di un italiano: prezzo? Soli 300 euro. Ma anche altre macchine sono presenti nel “catalogo” abusivo, tutte senza alcun passaggio di proprietà né ovviamente revisione e assicurazione. Quando Abete ha fatto ufficialmente irruzione ovviamente l’uomo ha negato l’evidenza: “Vendo auto ai clandestini? No, non le vendo a loro, ma ad amici. Qua non si vende niente”.

