Grande Fratello Vip, “sfascia coppie? Adesso lo limono”: urla contro Giulia Salemi, regia costretta a censurare tutto

22 dicembre 2020 a

a

a

Per Giulia Salemi non è un momento facile al Grande Fratello Vip, dato che non riesce a godersi il rapporto che sta nascendo con Pierpaolo Pretelli. Tutta “colpa” di Elisabetta Gregoraci, che i fan del reality condotto da Alfonso Signorini avrebbero voluto vedere insieme all’ex velino: lei stessa però ha chiarito che tra loro c’è soltanto un’amicizia, non esiste alcuna coppia. Eppure alcuni fan non si arrendono, addirittura una persona stamattina è accorsa fuori dalle mura della casa di Cinecittà per mettersi a urlare contro la Salemi: “Tu sei una sfascia coppie”, si è sentito distintamente prima che gli autori del GF Vip censurassero il tutto mandando la musica ad alto volume. Giulia ha immediatamente reagito male, ma è stata consolata da Pierpaolo: “Scusa, qui non c’è nessuna coppia, quindi non può esserci nessuna sfascia coppie”. La Salemi ha invece commentato così: “Perché fanno queste cose? Se sei fan di Pier dovresti essere ben felice che lui è tranquillo, è sereno, mi cerca, mi abbraccia, io ci sono sempre. Due anni fa ero io a soffrire, adesso a sfregio farei il contrario. Adesso lo limono”.

Gregoraci e Salemi fregate? "Il ritorno di fiamma", indiscrezioni clamorose direttamente dalla casa del GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.