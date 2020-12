Domenica In, Mara Venier: "All'idea mi prende un colpo". Impensabile retromarcia, indiscrezioni: lo zampino della "Signora di Mediaset"

23 dicembre 2020 a

a

a

Inversione a "u" per Mara Venier, una netta retromarcia: no, ora ad abbandonare Domenica In, il programma di Rai 1, sembra non pensarci. Con buona pace di Maria Teresa Ruta, che si era auto-candidata per la successione dopo che la Venier aveva detto di voler abdicare al termine di questa stagione. Ora, il ripensamento. Intervistata da Oggi, infatti, la mitica Zia Mara ha affermato: "Se dovessi pensare che l’anno prossimo sto a casa sul divano a guardare la tv con Nicola, mi prende un colpo. Sono troppo abituata a lavorare". E pensare che aveva detto di voler mollare Domenica In proprio per stare con il marito, Nicola Carraro. Ma tant'è, senza la tv, la Venier non ci potrebbe stare. E dietro a questa scelta potrebbe esserci un consiglio di Maria De Filippi, protagonista insieme alla Venier dell'intervista di coppia pubblicata su Oggi. La conduttrice Mediaset, infatti, ha afermato: Lei dice così, poi però dopo un po’ che sta col nipotino capisce che c’è anche altro, come è giusto che sia” – afferma la De Filippi. “Mara non deve smettere di fare Domenica In. Si diverte troppo". Un consiglio che sembra decisamente aver fatto presa.

"Caricala sul furgone". La battuta raggelante di Zucchero a Domenica In, Mara Venier reagisce così

"Ma è finita questa roba?". Mara Venier sbotta, clamoroso imbarazzo con i due ospiti di Domenica In

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.