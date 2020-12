Grande Fratello Vip, "potrebbe accadere nella prossima puntata": Stefania Orlando sconvolta, le indiscrezioni

23 dicembre 2020 a

a

a

Ed è una giornata speciale per Stefania Orlando (che festeggia oggi il compleanno, nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5). Non solo gli aerei con messaggi tutti per lei hanno sorvolato il cielo di Cinecittà, adesso manca poco al colpo di scena. “Nella prossima puntata potrebbe accadere qualcosa, ma non posso dirvi altro”, racconta a Libero il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi. Gli indizi, da nostre indiscrezioni, ci portano ad un suo arrivo nella casa di Cinecittà dove potrebbe entrare (con tanto di precauzioni come è avvenuto per Oppini e Zorzi che si sono abbracciati) per regalare qualche minuto speciale di serenità alla Orlando. Che è sulle spine per la lite furibonda con la De Grenet, che rischia la squalifica. Sia la Orlando, sia la De Grenet sono in tendenza sui social.

Prima le minacce di morte, poi la rissa: "Abbassa la cresta". Stefania Orlando reagisce alla De Grenet, disastro su Canale 5

“Avendo seguito tutte le dinamiche la De Grenet ha saputo colpire non a caso, dopo la sua entrata sono scoppiare le scintille. Alcune parole che ha detto mi hanno lasciato abbastanza interdetto”, dice Gianlorenzi. La Orlando è proiettata alla vittoria. “Vorrei che vincesse Zorzi, se non vincesse Stefania. Sarei felice anche se non arrivasse prima. Per me ha già vinto”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.