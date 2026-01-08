La Volta Buona, Stefania Orlando derubata a Capodanno: "Ho sentito un brivido"

“Mi sono svegliata la mattina e mi sono accorta che sono entrati dal mio salotto forzando le inferiate facendo tra l’altro rumore…": Stefania Orlando, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ha rivelato di essere stata derubata a Capodanno. "Avevo sentito un rumore, ma pensavo fossero i tubi, ma non ho collegato…Pensavo fossero quelli del piano di sopra", ha aggiunto. Poi, la terribile scoperta dopo essere uscita dalla camera da letto: "Ho visto la finestra spalancata, la porta socchiusa della casa”.

"Ho sentito un brivido dentro di me - ha proseguito la Orlando -. Per fortuna mi ero chiusa dentro la stanza, altrimenti sarebbero arrivati fino a me. Sono rimasta traumatizzata. Un po’ tanto traumatizzata". Ecco perché, ha rivelato alla conduttrice, è da giorni che dorme sempre in compagnia di amici e amiche che si danno il cambio.