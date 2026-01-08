Libero logo
La Volta Buona, Stefania Orlando derubata a Capodanno: "Ho sentito un brivido"

1' di lettura

“Mi sono svegliata la mattina e mi sono accorta che sono entrati dal mio salotto forzando le inferiate facendo tra l’altro rumore…": Stefania Orlando, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, ha rivelato di essere stata derubata a Capodanno. "Avevo sentito un rumore, ma pensavo fossero i tubi, ma non ho collegato…Pensavo fossero quelli del piano di sopra", ha aggiunto. Poi, la terribile scoperta dopo essere uscita dalla camera da letto: "Ho visto la finestra spalancata, la porta socchiusa della casa”. 

"Ho sentito un brivido dentro di me - ha proseguito la Orlando -. Per fortuna mi ero chiusa dentro la stanza, altrimenti sarebbero arrivati fino a me. Sono rimasta traumatizzata. Un po’ tanto traumatizzata". Ecco perché, ha rivelato alla conduttrice, è da giorni che dorme sempre in compagnia di amici e amiche che si danno il cambio.

La Volta Buona, Mogol gela la Balivo: "O ti sbagli tu"

"Era un angelo, una persona così cara e buona": Mogol lo ha detto nello studio di Caterina Balivo a La ...

Parlando dell'ex marito Simone Gianlorenzi, invece, la soubrette ha confessato che la sua unica speranza è sempre stata quella di poter mantenere un bel rapporto con lui: “Io ho sperato di poter avere con lui un bellissimo rapporto che andasse al di là dell’amore perché poi si trasforma in grande affetto e può sfociare in una bella amicizia. Al momento però non è possibile, non da parte mia. Probabilmente lui non è pronto, ma io aspetto". 

La volta buona, rissa tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia: "Senti, piccola..."

Momenti di tensione imprevedibile a La volta buona, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In un c...
La testimonianza Crans-Montana, "cosa svela l'aggressione": l'inviato Rai smaschera i Moretti?

Bang-bang Affari Tuoi, De Martino asfalta Herbert Ballerina: "Fatti una vita e non venire in studio"

A La Volta Buona La Volta Buona, Mogol gela la Balivo: "O ti sbagli tu"

