Le Iene, servizio-choc sul prete a luci rosse: "Iscritto al sito di donatori di sperma. E in passato..."

Un servizio che sta facendo molto discutere, un servizio inquietante, quello trasmesso da Le Iene nella puntata in onda su Italia 1 martedì 22 dicembre. Si racconta la storia di un prete dipendente dal sesso. Ad occuparsene è Veronica Ruggeri, che ci svela la vicenda di un sacerdote molto "particolare", in primis perché registrato a un sito di donatori di sperma. Un testimone parla a lungo con il programma, e spiega: "Vuole proprio fare sesso". Dunque, la Iena Ruggeri decide di incontrare il prete in questione, ma scopre che nel suo passato non c'è soltanto questo. Ma qualcosa di decisamente più scabroso. Infine, Le Iene si interrogano: un prete dovrebbe avere la possibilità di sposarsi e avere rapporti sessuali?

Le Iene, il prete dipendente dal sesso: il servizio

