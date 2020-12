Striscia la Notizia, bomba sul cashback: "Attenzione alla maxi-truffa", la trappola con cui prosciugano i tuoi risparmi

24 dicembre 2020 a

Anche a Striscia la Notizia si parla del cashback, l'iniziativa del governo che ci ha spinto ad andare nei negozi fisici (pagando con carta di credito), salvo poi, lo stesso governo, gridare allo scandalo perché i negozi erano troppo affollati. Ma Striscia, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 23 dicembre, si parla del cashback da un altro punto di vista. Dal punto di vista delle possibili truffe in cui si può incappare. Già, perché sui vari App Store virtuali dei nostri dispositivi dai quali si può scaricare IO, l'applicazione necessaria per registrare le carte elettroniche per usufruire del bonus, compaiono diverse applicazioni truffaldine. Insomma, delle false app IO con chi si tenta di gabbare i consumatori e di fregare i loro denari. E così, a Striscia, l'inviato Riccardo Trombetta spiega agli italiani come difendersi.

Striscia, truffa-cashback: ecco il servizio

