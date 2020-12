La Vita in Diretta, dai vertici Rai altro sfregio a Lorella Cuccarini: "La cacciata? Nessuna ragione politica. Ma avete visto che Matano..."

24 dicembre 2020 a

a

a

Sono passati mesi e mesi da che Lorella Cuccarini, con gran fracasso e polemica, ha lasciato La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 alla cui conduzione è rimasto in solitaria Alberto Matano, con cui Lorella aveva tutt'altro che un ottimo rapporto. La Cuccarini, si dice, fu cacciata perché "sovranista". Tesi che però il direttore di Rete, Stefano Coletta, rigetta. E lo fa ancora una volta in un'intervista al Corriere della Sera in cui, interpellato sull'addio della Cuccarini, ha spiegato: "Non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto - ha premesso -. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso", conclude con una stoccata alla Cuccarini. Insomma: nessuna ragione politica. Sarà vero?

"Non posso difendervi". La dura legge della Cuccarini: "fatti fuori" i suoi stessi allievi?

"Deve rimanere fuori dal programma". Lorella Cuccarini, una "sovranista" ad Amici? De Filippi senza mezzi termini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.