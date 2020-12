Tg1, Michele Anzaldi interroga i vertici Rai: "Le immagini di Conte sono davvero auto prodotte da Palazzo Chigi?"

25 dicembre 2020 a

Altre accuse contro la Rai e Giuseppe Conte. Il motivo? Tutta colpa delle immagini utilizzate per i servizi sul premier al Tg1. Queste ultime - è il dubbio venuto al deputato renziano e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi - sarebbero ogni volta confezionate direttamente da Palazzo Chigi. Tanto che lo stesso Anzaldi ha deciso di interrogare pubblicamente il presidente Rai, Marcello Foa, e l'amministratore delegato Fabrizio Salini. "Si chiede di sapere se risponda al vero che le immagini utilizzate quotidianamente nei servizi dei telegiornali Rai che riguardano il presidente del Consiglio Conte, anche a semplice copertura dei servizi e non per eventi specifici come conferenze stampa e dichiarazioni alla stampa, siano state realizzate dalla stessa presidenza del Consiglio, che ne deciderebbe così addirittura il taglio giornalistico. In particolare si segnala un vero e proprio abuso di queste immagini al Tg1". È l'accusa dell'esponente di Italia Viva.

Un fatto, se vero, parecchio grave. "Sarebbe la prima volta che si verifichi il caso di un esponente politico che si auto produca le immagini che dovranno rappresentarlo di fatto in tutti i servizi giornalistici quotidiani dell'informazione pubblica", ha concluso invocando una risposta dai vertici di Viale Mazzini.

