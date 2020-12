L'Eredità, "Rai in mano agli ignoranti": un terrificante scivolone, la domanda per cui Flavio Insinna viene massacrato

26 dicembre 2020 a

Che disastro a L'Eredità, il programma di Flavio Insinna, in onda su Rai 1 anche il 25 dicembre, la sera di Natale. Un disastro segnalato per primo su Facebook da Mario Adinolfi. Il punto è che una domanda del quiz chiedeva a un concorrente di rispondere sulle frasi pronunciate da Camillo Benso conte di Cavour nel 1869. Già, il 1869. Peccato che Cavour fosse morto la bellezza di otto anni prima, per la precisione il 6 giugno 1861. Insomma, imperdonabile scivolone degli autori de L'Eredità e imbarazzo per Insinna: i social, infatti, si sono scatenati in un diluvio di sfottò contro il quiz campione di ascolti. Non solo Adinolfi si era accorto dell'errore. Da par suo, il leader del Popolo della Famiglia, ha puntato il dito: "Un altro bel colpo piazzato dal direttore Stefano Coletta. La Rai, la principale azienda culturale italiana. In mano agli ignoranti. Una perfetta fotografia del paese", ha concluso polemico Adinolfi.

