Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e il paragone estremo: "Che cos'è Elisabetta Gregoraci"

Al Grande Fratello Vip, nonostante non sia più una concorrente, si parla ancora di Elisabetta Gregoraci. Il suo nome è spuntato proprio mentre gli inquilini nella casa anche la serata di Natale si sono messi a giocare al mercante in fiera. A lasciarsi andare a una battuta è Tommaso Zorzi che, non appena Pierpaolo Pretelli ha acquistato tre carte, ha tuonato: “È il T-Rex amore, come la Gregoraci a Natale”.

Per rendere il tutto più comprensibile l'influencer ha mimato il gesto delle braccia corte, e il suo commento oltre a far ridere il resto del gruppo è diventato immediatamente virale sui social.

