Verissimo, Silvia Toffanin scoppia in lacrime: "Una scelta forte che non tutti capiscono", in onda il dramma personale

A Verissimo non mancano le emozioni. A far commuovere Silvia Toffanin ci ha pensato Maria De Filippi, la conduttrice di Canale 5 ha voluto omaggiare la collega ricordando la scelta della compagna di Pier Silvio Berlusconi a poche ore di distanza dalla scomparsa della madre. “Penso che sia una scelta forte, che non tutti capiscono. Ma è la scelta giusta”, ha rivelato provocando le lacrime della conduttrice.

Nel corso dell’intervista, la De Filippi ha raccontato molti aneddoti belli ed emozionanti sulla sua vita professionale e privata: "A Maurizio piace il Natale ed è un accumulatore di panettoni. A casa nostra durano fino a marzo, quando attendiamo la colomba di Pasqua. È inoltre un nonno molto affettuoso, da quando sono nati i nipoti va pazzo per gli acquisti natalizi".

