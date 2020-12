Verissimo, indiscrezione clamorosa su Al Bano Carrisi: "In studio...", indimenticabile momento di tv

26 dicembre 2020 a





Puntatona imperdibile di Verissimo, quella speciale di oggi, sabato 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, eccezionalmente su Canale 5 a partire dalle 15. Al timone di Verissimo Merry Xmas, ovviamente, Silvia Toffanin. E non solo Maria De Filippi, super-ospite di questa puntata. Molti nomi pesantissimi. Per esempio Al Bano Carrisi, che incanterà con la sua musica e la sua voce e racconterà come ha trascorso il Natale a Cellino San Marco, insieme a Loredana Lecciso. E ancora, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, l'inossidabile coppia di Striscia la Notizia, sempre più in alto in termini di share. Finita? Nemmeno per idea: tra gli altri, infatti, anche le meravigliose Elisabetta Canalis ed Alessia Marcuzzi, che racconteranno come stanno vivendo questo strano periodo della loro vita, lontano dagli affetti a causa della pandemia. Per la Toffanin, il trionfo in termini di share è già certo.

