Verissimo, la telefonata straziante di Maria De Filippi a Gerry Scotti: "Non ho avuto il coraggio"

Un momento toccante vissuto a Verissimo. Ospite della puntata del 26 dicembre del programma di Canale 5, Maria De Filippi. La conduttrice di Mediaset ha svelato a Silvia Toffanin uno dei peggiori ricordi del 2020. Quale? La scoperta di Gerry Scotti di aver contratto il coronavirus. "Lui lo ha saputo mentre stavamo registrando una puntata - ha spiegato in collegamento in riferimento a Tu sì que vales - inizialmente stava bene, poi il virus ha preso un po' di spazio... Qualche giorno dopo ho chiamato Gerry e ho sentito che nella sua voce qualcosa era cambiato, in quel momento non ho avuto il coraggio di chiedergli cosa stesse succedendo. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e così ho iniziato a scrivergli perché forse era più facile, l'ho sentito molto spaventato".

Infine la lieta notizia, quando Gerry è uscito dall'ospedale in cui era ricoverato: "Ero molto felice quando è tornato - ha spiegato - l'ho trovato magro e bello come il sole e anche lui era felice di poter tornare finalmente a lavorare".

