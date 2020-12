Domenica In, Mara Venier spiazza Massimo Ranieri: “Non mi hai mai filato, ma salutema a soreta...”

Francesco Fredella 27 dicembre 2020 a

a

a

Arriva Massimo Ranieri ed è show. Il cantante napoletano, tra i più amati di sempre si lascia andare a confessione durante la puntata di Domenica In. Prima Mara Venier, spiazzandolo, dice: “Mi dispiace che non abbiamo avuto una storia. Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorella. Ma salutema a soreta”. Poi il cantante risponde: “Non mettermi in imbarazzo. Tu all’epoca eri fidanzata. Vidi questa divina fanciulla accompagnata a quest’uomo”. Tutto diventa virale. Subito, a colpi di clic.

Intanto, il cantante regala un po’ di spensieratezza agli italiani esibendosi con la sua voce inimitabile. Massimo Ranieri parla del momento di lockdown: “Non sono più uscito di casa per 70 giorni. Un silenzio assordante”. Ma, precisa anche di essere stato un privilegiato grazie ad un grande terrazzo della sua casa. Prima di lascia lo studio manda un saluto davvero speciale agli italiani: “Sono stati i più bravi in assoluto”.

