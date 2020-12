Elisabetta Gregoraci, "fango ad ogni costo contro di lei? Che brutta fine ha fatto Selvaggia Roma": demolita

28 dicembre 2020 a

Sotto attacco, ancora una volta, ci finisce Selvaggia Roma, controversa protagonista del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 dove è durata ben poco. Sotto attacco per la sua durissima campagna contro Elisabetta Gregoraci, condotta dentro e fuori al GfVip, campagna contro la quale ora punta il dito Tommaso Martinelli, il quale sul settimanale Ora scrive: "Selvaggia Roma ha cercato di gettare a ogni costo fango su Elisabetta Gregoraci e ha ottenuto sempre l’effetto contrario". Già, perché l'ex di Flavio Briatore, dalla casa, è uscita più forte di prima. Mentra contro la Roma si sprecano critiche e attacchi: "Ogni polemica che tenta di accendere si tramuta in un buco nell’acqua", ha aggiunto Martinelli. E ancora: "Non è riuscita a farsi amare". Anzi, l'opposto. E, paradossalmente, è riuscita a rendere ancor più popolare Elisabetta Gregoraci.

