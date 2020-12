Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet umiliata in prima serata: "Bullo, vola basso, arrogante, che razza di persona sei"

29 dicembre 2020 a

Bufera su Samantha De Grenet nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 28 dicembre. Nel mirino per le frasi pronunciate al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini contro Stefania Orlando. Attacchi pesantissimi e di rara volgarità, con allusioni su sesso e alcol. Parole, quelle della De Grenet, contro cui si è scagliata con veemenza Antonella Elia nel corso della diretta: "Non mi basta un giorno per delle scuse fasulle, tu non sei una nobile, sei un bullo del quartiere, vola basso, hai una presunzione e un’arroganza che ti tornano contro ne sono certa, tesoro", ha picchiato durissimo l'opinionista del GfVip, che come sempre mostra di non avere alcun pelo sulla lingua. Delusi, però, i telespettatori che si aspettavano una squalifica della De Grenet: resta dentro alla casa di Cinecittà.

